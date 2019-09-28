Напавший с ножом на врача народный артист России попал на видео

В сети появилось видео, на котором видно, как народного артиста России, режиссера Леонида Хейфеца, напавшего на врача, забирают на машине скорой помощи. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Запись сделана камерой видеонаблюдения. На ней видно, как Хейфеца на каталке везут к машине.
Ранее 28 сентября сообщалось, что артист хотел выбежать на улицу, однако в этот момент приехали вызванные его женой врачи. Хейфец напал на фельдшера в подъезде, пострадавшая была госпитализирована с колотой раной правого бедра.
Предполагается, что причиной нападения мог стать острый психоз.
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