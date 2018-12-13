Гитарист Cannibal Corpse прыгнул на соседку и напал с ножом на полицейского

Гитарист американской метал-группы Cannibal Corpse Пэт О'Брайен задержан полицией после проникновения в дом соседки, нападения на нее и попытке ударить ножом сотрудника правоохранительных органов во время пожара в собственном доме. Полиция обнаружила в жилище музыканта огнеметы военного образца. Об этом сообщает портал consequenceofsound в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что соседи О'Брайена были эвакуированы из своих домов после обнаружения в его доме взрывоопасных боеприпасов.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 11 декабря. Артист вломился к соседке и повалил ее на пол, пока в его доме бушевал пожар и взрывались боеприпасы. Когда на месте происшествия появился полицейский, О'Брайен попытался атаковать его с ножом, но был остановлен при помощи электрошокового оружия. В среду он предстал перед судом, где ему установили залог в 50 тысяч долларов и постановили проверить его на наличие в организме наркотических веществ.

Свидетель произошедшего заявил, что у музыканта были галлюцинации, поскольку он говорил об «упоении» и утверждал, что кто-то его преследует. О'Брайен якобы даже попытался спрятаться в шкафу в доме, в который вломился.

Группа Cannibal Corpse основана в 1988 году. В ее дискографии 12 студийных альбомов. Cannibal Corpse считается самой коммерчески успешной дэт-метал группой в мире.

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