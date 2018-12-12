Россияне массово вспомнили свой первый концертный конфуз

Блогер Александр Доброкотов попросил пользователей Twitter рассказать о первом концерте, на который они сходили, и впечатлениях о нем. Тред собрал около 200 сообщений.

Комментаторы рассказали истории о концертах Глюкозы, Вячеслава Малежика, Филиппа Киркорова, Валентина Стрыкало, Верки Сердючки и других.

«Валентин Стрыкало. Мне прилетело стеклянным стаканом в лицо. Было круто», — написала пользовательница под ником YanaYankadu.

Впечатлениями о выступлении Стрыкало поделился и комментатор parenBsvitere: «2014, Стрыкало в Киеве. Патлатый опоздал на полтора часа, а у моего друга (украли) новый пятый айфон. Но самое главное, что я узнал, что после концерта девушки могут забрать лифчик, который они кинули во время».

«Агата Кристи, 1996 год. Я краснел от слова "Гетеросексуалист"», — делится e_yanovsky.

«Сборный новогодний концерт украинской эстрады лет в 6. После трех часов записи во время выступления Алины Гросу меня стошнило, и мама увела меня домой», — рассказала sveta_tischenko.

«Flёur в мае 2017. Ревела как последняя мразь потому что это был их последний прощальный концерт перед распадом, а еще потому что завтра в школу ехать обратно в родной город и экзамены выпускные через неделю уже, а слушать их хотелось бесконечно», — пишет jl_laboratory.

«The Rasmus лет 6 назад. Финские завывания казались божественными. Круче концерта был тот факт, что домой возвращались на машине с дверью, примотанной к кузову изолентой (250 км)», — поделилась Nastya_Tregorny.

«Лариса Долина в Сочи, меня взяли с собой родители. Узнала, что 3 розы белых — это любовь, а 3 розы чёрных — это разлука», написала пользовательница под ником reevolvr.

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