Музыканта «Animal ДжаZ» задержали за контрабанду наличных

Барабанщика альтернативной рок-группы «Animal ДжаZ» Сергея Кивина задержали в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) перед вылетом в Израиль за контрабанду наличных. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого музыканта.

По словам Кивина, у него с собой было 10 тысяч долларов и 68 тысяч рублей. Барабанщик рассказал, что не знал о правилах, согласно которым физическое лицо не может без декларации провезти с собой больше 10 тысяч долларов.

Музыкант отметил, что перед входом в зеленый коридор, который не был соответствующе обозначен, он положил личные вещи на ленту и спросил сотрудницу таможни, можно ли ему сходить перевести оставшиеся деньги на карту. Он получил разрешение и шагнул в зеленый коридор, где его попросили выложить наличные. Деньги отсчитали и запечатали в пакет, чтобы приложить к делу в качестве вещдока.

Сергею Кевину пришлось вернуться домой, так как на рейс он опоздал. Музыканта ждет судебное разбирательство и грозит штраф, который составит половину от конфискованной суммы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!