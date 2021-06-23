Массовая драка с участием скинхедов попала на видео

В Москве массовая драка с участием скинхедов с ножами и пневматическим оружием попала на видео. Ролик в среду, 23 июня, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как на одной из улиц столицы группа бритоголовых мужчин выясняет отношения с молодыми людьми. В какой-то момент скинхед и его раздетый по пояс оппонент сходятся для драки один на один. Неожиданно бритоголовый мужчина получает удар от товарища соперника. Начинается драка. В руке у одного из мужчин появляется пистолет, у другого — нож. Конфликт несколько раз затихает и вспыхивает вновь. Слышно, как один из мужчин обещает «всех пострелять».

По данным канала, причиной конфликта стало скандирование скинхедами лозунга — «Россия для русских», что не понравилось компании молодых людей. В результате столкновения два человека были госпитализированы, часть участников конфликта задержали.