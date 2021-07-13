Раскрыта причина массовой драки сотни мигрантов в Москве

Причиной массовой драки сотни мигрантов в Москве около станции метро «Кузьминки» оказались ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии 11 июля, раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По его данным, инцидент 11 июля произошел в результате конфликта с приезжими из Таджикистана. Товарищи пострадавших назначили оппонентам встречу на 19:00 в Кузьминках, однако в это время ничего не произошло, но агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах.

Около полуночи развязалась массовая драка между уроженцами Таджикистана и Киргизии, в которой участвовали 180 человек. Всего 94 человека задержаны, остальным удалось скрыться. Также указывается, что двое участников конфликты были госпитализированы с различными травмами.

Ранее очевидцы драки сообщили, что в процессе конфликта были повреждены несколько припаркованных машин. Полицейские также задержали ряд участников конфликта, их доставили в отделение.

5 июля в сети появилось видео драки со стрельбой в Москве. Сообщалось, что потасовку устроили десятки футбольных фанатов. Правоохранители прибыли на место после поступивших сообщений и начали задержания. В отделение полиции были доставлены 19 человек.