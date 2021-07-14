Мигранты устроили массовую драку в Подмосковье

Массовая драка с участием более 10 мигрантов из Средней Азии произошла в ночь на среду, 14 июля, в Одинцове. Об этом сообщили в ГУ МВД по Подмосковью, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время нет информации о причинах конфликта и пострадавших. Участники скрылись на легковой машине, уточнили в региональном МВД.

Известно, что инцидент произошел на улице Кутузовской. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но ничего не обнаружили.

Ранее в Москве возле станции метро «Кузьминки» более ста мигрантов устроили массовую драку. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Приезжие кричали, громили автомобили и дрались. Причиной драки стал спор из-за девушек.

Позже стало известно, что более ста мигрантов, задержанных за массовую драку в столице, выдворят из России.