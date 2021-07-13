Массовую драку мигрантов в Москве расценили как ЧП

Власти Москвы расценивают произошедшую накануне массовую драку мигрантов у метро «Кузьминки» как чрезвычайное происшествие. Об этом агентству РИА Новости заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве указали, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам экстремизма. Драка стала темой для совещания с участием столичных властей, представителей ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры.

Уточняется, что в всего в полицию после драки доставили 103 человека. В случае привлечения к ответственности иностранцы будут выдворены за пределы России. Кроме того, для них будет ограничен въезд в страну.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта, который привел к массовой драке, стал спор из-за девушек. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на курьеров с ножом. Пострадавших киргизов госпитализировали.

Информация об инциденте дошла до представителей диаспор, после чего в мессенджерах появились чаты, где граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

Более ста мигрантов устроили массовую драку в ночь на 13 июля. Речь шла о приезжих из Таджикистана и Киргизии. Конфликт начался на площади перед зданием театра. Толпа агрессивно настроенных человек кричала, громила автомобили и дралась.