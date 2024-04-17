В Госдуме заявили о недопустимости отношения к мигрантам «как к животным»

В Госдуме раскритиковали идею расселять мигрантов на стройплощадках

В Госдуме раскритиковали идею расселять мигрантов на стройплощадках. Об этом заявил депутат нижней палаты Ильдар Гильмутдинов в интервью изданию «Подъем».

16 апреля коллега Гильмутдинова депутат Михаил Матвеев опубликовал в Telegram ответ властей Подмосковья на его запрос. В документе предлагается создать временное жилье для мигрантов на закрытых территориях стройплощадок — за пределами жилых кварталов.

«Мы их [мигрантов] приглашаем. Значит, нужно относиться к ним не как к животным», — ответил Гильмутдинов. Он заявил о необходимости избежать появления аналогов резерваций. «Нельзя же запереть людей, коли мы их приглашаем, а потом как рабов закрываем», — подчеркнул он.

Ранее на Камчатке мигрантам запретили работать в такси. Постановление главы региона Владимира Солодова вступит в силу к концу весны.