Россиян призвали избегать радикализации миграционной темы

Председатель Совфеда Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала избегать радикализации миграционной темы. С такими словами она выступила на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

«Проблемы в миграционной политике РФ есть, но надо избегать избыточной радикализации темы», — высказала свое мнение Матвиенко.

Она отметила, что на сегодняшний день в СМИ активно обсуждается миграционная тема с «некоторой экзальтацией и радикализацией». "Не надо [так], надо спокойно. Действительно, проблемы есть и люди справедливо поднимают те или иные вопросы. Но не надо масштабировать отдельные эпизоды. Это не полезно", — заключила Матвиенко.

При этом глава Совфеда обозначила, что в России не должно быть незаконной миграции, а коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям.

По словам Матвиенко, в стране необходимо совершенствовать миграционное законодательство, чтобы была «четкая и внятная государственная политика и государственный контроль за этими процессами».

В конце июня 2024 года во время выступления на полях Петербургского международного юридического форума Бастрыкин, говоря о необходимости изменить миграционную политику в России, поинтересовался, что происходит в Госдуме, назвав нижнюю палату парламента «Госдурой». . «Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — заявил глава СК. Депутатов возмутило это высказывание. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что таким образом были оскорблены все россияне, поскольку именно они выбирают депутатов.

