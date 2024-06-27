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14:18, 27 июня 2024Россия

Володин ответил на фразу главы СКР о «Государственной дуре»

Спикер Володин: Бастрыкин фразой о «Государственной дуре» оскорбил россиян

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на фразу главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина: он заявил, что тот, использовав в своей речи словосочетание «Государственная дура», оскорбил всех россиян, поскольку именно они выбирают депутатов, передает РБК.

До этого Бастрыкин во время выступления на сессии Петербургского международного юридического форума обратился к члену Госдумы, присутствующей на дискуссии. Председатель СКР, рассуждая на тему миграционной политики, поинтересовался у женщины о порядке принятия законов по острой теме. «Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? (...) Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин.

Спикер Думы поспешил не согласиться с мнением главы СКР. Володин подчеркнул, что своими словами Бастрыкин оскорбил российских граждан.

Еще одним органом, который подвергся критике в речи Бастрыкина, стала прокуратура. Как утверждал глава СКР, сотрудники этого ведомства неоднократно отменяли возбуждение уголовных дел по миграционным преступлениям.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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