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13:30, 29 июня 2024Силовые структуры

Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре»

Бастрыкин объяснил слова о «Госдуре» комментариями в соцсетях

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге объяснил свое высказывание о «Государственной дуре». Его слова приводит РБК.

Глава СК отвечал на вопрос участника форума о возможности запрета на ношение религиозной одежде, закрывающей лицо. Бастрыкин посоветовал обратиться в нижнюю палату парламента.

«Вам надо [обратиться] в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — объяснил он.

Глава СК 27 июня выступил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он отметил, что в России необходимо изменить миграционную политику. «Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? (...) Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная Дура», — сказал Бастрыкин.

Депутатов возмутило высказывание главы СК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что таким образом были оскорблены все россияне, поскольку именно они выбирают депутатов.

Позже в СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а пытался привлечь их внимание к необходимости изменения законодательства в сфере миграции.

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