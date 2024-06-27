В СК оправдались за слова Бастрыкина о «Государственной дуре». Он не хотел никого оскорбить

В СК России заявили, что Бастрыкин не хотел оскорбить депутатов Госдумы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, председатель СКР пытался привлечь их внимание к необходимости изменения законодательства в сфере миграции.

Петренко подчеркнула, что глава СКР процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях.

Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста Светлана Петренко официальный представитель СКР

Светлана Петренко Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату парламента

27 июня Бастрыкин присутствовал на сессии Петербургского международного юридического форума. Он обратился к члену Государственной Думы, присутствующей на дискуссии, и задал вопрос о порядке принятия законов в миграционной сфере.

Очень хотелось бы узнать, когда хороший закон будет принят нашей «Государственной дурой» Александр Бастрыкин глава СКР

Заданный вопрос рассмешил присутствующих. Депутат Сардана Авксентьева, с которой общался Бастрыкин, ответила, что над данным вопросом ведется работа.

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в стране. В частности, он отметил, что в настоящее время география миграционной преступности в России расширяется.

Александр Бастрыкин Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Депутатов возмутили слова Бастрыкина

Депутаты возмутились словами главы СКР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что таким образом были оскорблены все россияне, поскольку именно они выбирают депутатов.

Депутат нижней палаты парламента Евгений Попов, в свою очередь, назвал хамством слова Бастрыкина о деятельности парламента. Он посоветовал главе СК лично прийти в Госдуму и высказать свои предложения относительно миграционного законодательства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков отметил, что от мигрантов больше пользы, чем вреда. Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру, и готовы к тяжелым физическим нагрузкам.