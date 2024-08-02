Совфед одобрил законопроект о новом режиме высылки мигрантов

Совфед одобрил принятый Госдумой законопроект о режиме высылки мигрантов

Совфед одобрил законопроект о режиме высылки мигрантов, у которых нет законных оснований находиться в России. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты парламента.

Законопроект внесли в Госдуму 27 апреля, а 27 июля депутаты приняли документ в третьем чтении. Согласно инициативе, режим высылки будет ограничивать права и свободы попадающих под него мигрантов. Они не смогут менять место пребывания в России без согласования с органами внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, а также управлять транспортом, заключать брак и приобретать имущество.

Эта категория иностранцев также не сможет осуществлять банковские операции, за исключением денежных переводов с целью уплаты погашения платежей, также переводов средств на счет контролируемого лица и выдачи ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Однако таким лицом не сможет стать участником религиозной или общественной организации, а также ее учредителем.

Также планируется создать реестр контролируемых лиц, оператором которого станет МВД. Сроки его создания установит правительство России.