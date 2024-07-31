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14:25, 31 июля 2024Россия

Дума приняла закон о лишении гражданства РФ за неисполнение постановки на воинский учет

Госдума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственная Дума приняла закон о лишении приобретенного гражданства России за неисполнение постановки на воинский учет. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания, доступного на сайте «Дума ТВ».

Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Таким образом, в случае одобрения проекта Совфедом и подписания президентом органы внутренних дел будут обязаны предоставлять информацию о гражданах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство страны, а также запланировано принесение присяги гражданина России.

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В пояснительной записке к документу говорится, что неисполнение обязанности по постановке на воинский учет лицом, которое приобрело российское гражданство, будет служить основанием для прекращения гражданства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса административных правонарушений, связанных с общественной безопасностью и проявлениями экстремизма.

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      Никита Абрамов
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