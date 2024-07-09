Володин заявил, что мигрантов захотели выдворять из России по 20 статьям КоАП

Мигрантов захотели выдворять из России по 20 статьям Кодекса административных правонарушений (КоАП). Госдума намерена поддержать соответствующий законопроект, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его подробный комментарий был опубликован в Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о правонарушениях, связанных с общественной безопасностью, в том числе с экстремистскими проявлениями.

«В их числе: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств; представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета; мелкое хулиганство; пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики; стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах; распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности», — перечислил Володин.

Председатель Думы подчеркнул, что по ряду статей необходимо оперативное выдворение лиц, чье нахождение в России нежелательно в связи с их противоправной активностью. Совершенствование миграционного законодательства приоритетно для властей, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму поправку, обязывающую мигрантов поддерживать спецоперацию на Украине.