В Госдуме захотели обязать мигрантов поддерживать СВО

Депутат Журавлев внес в Госдуму поправку, обязывающую мигрантов поддерживать СВО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес в нижнюю плату парламента поправку к законопроекту о миграционном режиме высылки, обязывающую мигрантов поддерживать специальную военную операции (СВО) в качестве одного из условий нахождения в России. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.

Законопроект о режиме высылки мигрантов внесли в Госдуму 27 апреля. 18 июня парламентарии приняли документ в первом чтении.

Журавлев напомнил, что инициатива предусматривает высылку иностранных граждан, в том числе за искажение фактов о Великой Отечественной войне и неуважение российских традиционных ценностей. «Предложил включить [в законопроект] обязанность поддерживать специальные военные операции», — сказал депутат.

Комментируя поправку на своей странице в Telegram, Журавлев заявил, что в России участились случаи, когда мигранты сознательно нападают на участников спецоперации. Он подчеркнул, что уважение к военнослужащим должно входить в «базовый нравственный кодекс» россиян. «Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего», — написал депутат.

5 марта в Госдуму также внесли законопроект, который ужесточает требования для получения мигрантами российского гражданства. Документ предлагает продлить до двух лет срок проживания в России, обязательный для получения вида на жительства (ВНЖ), а также до восьми лет — срок с момента выдачи ВНЖ до подачи заявления на гражданство. Таким образом, в случае принятия инициативы, для получения российского паспорта мигрантам придется прожить в стране не менее 10 лет.