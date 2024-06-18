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15:35, 18 июня 2024Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о режиме высылки мигрантов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении режима высылки мигрантов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, направленный на введение миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Об этом стало известно из трансляции заседания, доступной на сайте Госдумы.

В случае принятия закона, иностранцы, попавшие под действие режима, не смогут без разрешения менять место пребывания в России, а также выезжать за пределы региона и управлять транспортом.

Закон внесли в Госдуму 27 апреля. Предлагается вводить режим высылки в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться на территории России.

17 июня законопроект одобрило правительство России. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве кабмина.

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