Правительство России поддержало законопроект о режиме высылки мигрантов

Правительство РФ поддержало введение миграционного режима высылки иностранцев

Правительство России поддержало законопроект, направленный на введение миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками порекомендовал парламентариям принять документ в первом чтении.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в отзыве кабмина.

Закон внесли в Госдуму 27 апреля. Предлагается вводить режим высылки в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться на территории России. В случае принятия инициативы для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления МВД, а также на управление транспортом, заключение брака и приобретение имущества.