Генпрокуратура усмотрела угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

Генпрокуратура РФ заметила угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

Генпрокуратура России опасается, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю может привести к ограничению прав законопослушных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника правового управления надзорного ведомства Артура Завалунова.

Завалунов отмечает, что с одной стороны, закон соответствует актуальной политической ситуации и ожиданиям общества. Но с другой, он разрешает полицейским проникать в жилища без согласия проживающих там лиц, если достаточно оснований полагать, что там находится контролируемое лицо. Это создает определенные риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, считает прокурор.