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13:08, 26 июля 2024Россия

В Госдуме анонсировали проект обращения к Мишустину по изменению миграционной политики

Дума рассмотрит проект обращения к Мишустину по изменению миграционной политики

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума на грядущей неделе рассмотрит проект обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросу изменения подзаконных актов в миграционной политике. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

В частности, проект обращения содержит вопросы в части обеспечения механизма принудительного выдворения иностранных граждан.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал условия для въезда в Россию мигрантов. В частности он обозначил, что тех, кто не знает русского языка, не уважает традиции и культуру, не нужно впускать в страну.

«Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру. Исходя из этого надо наводить порядок, и тогда будет все нормально», — заявил Володин.

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