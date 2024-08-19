Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 19 августа 2024Россия

В Госдуме высказались об идее запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями

Депутат Бессараб осудила идею запретить мигрантам переезжать в Россию с семьями
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может только навредить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Депутат осудила соответствующую идею в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР собирается внести в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам въезд в Россию на основании того, что они являются родственниками работающего в стране человека. Уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением, поскольку, если трудовой мигрант приезжает для того, чтобы получить вид на жительство, если он абсолютно законопослушен, если работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства Российской Федерации, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу», — высказалась парламентарий.

Материалы по теме:
«Нужно наводить порядок» Как теракт в «Крокусе» изменил отношение к мигрантам и едва не поссорил Россию и Таджикистан?
«Нужно наводить порядок»Как теракт в «Крокусе» изменил отношение к мигрантам и едва не поссорил Россию и Таджикистан?
30 мая 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

Бессараб напомнила, что сегодня Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который зачастую не хотят идти россияне. Поэтому, по ее мнению, подобные запреты могут лишь навредить.

«Если же граждане не выполняют законодательство, то мы приняли ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня в отдельных случаях позволяют выдворять даже получившего гражданство с территории Российской Федерации, а в этом случае уезжает вся семья зачастую, поэтому, на мой взгляд, просто нужно следить за выполнением закона и только, но следить жестко, сразу выдворять с территории за те проступки, которые уже перечислены, и, может быть, такой список будет расширяться», — заключила собеседница «Ленты.ру».

До этого в Госдуме прозвучала инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30 процентов. Ратующие за это парламентарии полагают, что две трети работающих в России мигрантов трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. Между тем доходы иностранцев, по мнению законодателей, должны работать на бюджет России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» позвал российских солдат-срочников в Курскую область. Павшим он обещает место в раю

      Раскрыта новая угроза потепления в Арктике

      У рэпера Macan обнаружили долг перед налоговой

      Кадыров обратился к Маску и посоветовал не отвлекаться на отсталых людей

      В налоговой службе высказались об опасении двойного взыскания долга с Блиновской

      Военный чиновник на Украине закупил некачественной одежды для ВСУ на 500 тысяч долларов

      В Москве спрогнозировали рост цен на маленькие квартиры

      Торговля России с соседней страной просела

      «Кинокарта России» создаст тревел-шоу о местах съемок фильмов и сериалов

      Власти начнут эвакуацию детей из обстреливаемых районов Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше