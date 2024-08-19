В России предложили запретить мигрантам переезжать с семьями

В ГД внесут законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ

Группа депутатов Государственной Думы (ГД) от ЛДПР 19 августа внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. С текстом документа ознакомились РИА Новости.

Согласно законопроекту, предлагается запретить въезд в Россию иностранцам на основании того, что они являются родственниками работающего в РФ человека. Уточняется, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники», — объяснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в Госдуме прозвучала инициатива повысить налог на доходы физических лиц для мигрантов, работающих по патенту, до 30 процентов. Ратующие за это парламентарии полагают, что две трети работающих в России мигрантов трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. Между тем доходы иностранцев, по мнению законодателей, должны работать на бюджет России.