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13:23, 30 сентября 2024Россия

В Госдуме захотели принимать детей мигрантов в школы по-новому

Комиссия Госдумы предложила ввести диагностику детей мигрантов до приема в школы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Госдуме захотели принимать детей мигрантов в российские школы по-новому — только после обязательной диагностики и подготовки к предстоящему обучению. Соответствующие изменения в законодательство готовит комиссия по миграционной политике, заявила ее глава Ирина Яровая. Слова вице-спикера нижней палаты парламента приводит ТАСС.

В беседе с журналистами Яровая подчеркнула, что обучение в школе без знания русского языка невозможно. По словам депутата, это создает проблемы для самих детей, трудности для педагогов, а также приводит к конфликтным ситуациям в учебных заведениях. Парламентарий назвала подобное положение дел недопустимым.

«Поэтому мы убеждены в том, что необходима обязательная диагностика и подготовка до принятия в школу. Ребенок совершенно точно должен знать язык, на котором он сможет усваивать материал, общаться с педагогом, общаться со сверстниками», — сказала Яровая.

Она добавила, что соответствующие поручения даны комиссией Минпросвещения России, однако, помимо этого, депутаты и сами готовят изменения в законодательство, для обеспечения нового подхода к приему детей мигрантов в школы.

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О том, что Министерство просвещения России готовит законодательную инициативу по введению обязательной языковой диагностики детей мигрантов, стало известно 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что мера позволит организовать для этой категории школьников дополнительные занятия по русскому языку.

До этого в Минпросвещения также заявили, что в российских школах наблюдается превышение предполагаемого соотношения детей мигрантов и местных обучающихся. В ведомстве считают, что в таких случаях необходимы учителя для занятий с детьми сверх обычной школьной программы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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