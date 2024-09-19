В России предложили ввести проверку языка для детей мигрантов

Минпросвещения ведет работу над законом о языковой диагностике детей мигрантов

Министерство просвещения России предложило ввести в стране закон, предполагающий закрепление обязательного прохождения проверки языка детьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«В настоящее время Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», — указано в сообщении.

Отмечается, что данный закон позволит провести организацию в школах дополнительных занятий русского языка для таких детей. Также в ведомстве подчеркнули, что в школах уже внедрена программа «психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан».

Ранее в Минпросвещения заявили, что в российских школах наблюдается превышение предполагаемого соотношения детей мигрантов и местных обучающихся. Министерство также подчеркнуло, что в таких случаях нужны учителя для дополнительных занятий по психолого-педагогическому сопровождению детей, а также по русскому языку.