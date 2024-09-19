В России заявили о превышении предлагаемого соотношения в школах детей мигрантов и россиян

Минпросвещения: в школах превышается предлагаемое соотношения детей мигрантов

В российских школах наблюдается превышение предполагаемого соотношения детей мигрантов и местных обучающихся. Об этом заявили в Минпросвещения России, пишет ТАСС.

«В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся», — говорится в сообщении.

Министерство также подчеркнуло, что в таких случаях нужны учителя для дополнительных занятий по психолого-педагогическому сопровождению детей, а также по русскому языку.

Ранее «Известия» со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения сообщили, что в России школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить в классах и группах число детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком.