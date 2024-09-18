В Минпросвещения высказались за ограничение количества детей иностранцев в классах

«Известия»: Минпросвещения призвало ограничить число детей иностранцев в классах

В России школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить в классах и группах число детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения, разосланных в регионы, пишут «Известия».

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в документе.

Таким образом, как сказано в методичках, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе или группе не было более трех детей, плохо владеющих русским языком.

Информацию об этом изданию подтвердила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также ряд учебных заведений.

В начале сентября сообщалось, что обучение в детских садах, школах и техникумах для детей мигрантов стать платным. С таким предложением выступила ЛДПР, документ направлен председателю правительства России Михаилу Мишустину. В частности, в обращении сказано, что сейчас дети иностранцев имеют такие же права, как и дети россиян.

5 сентября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал заставлять детей мигрантов учить русский язык. Он назвал недопустимой ситуацию, при которой первоклассники не говорят по-русски.