Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский

Обучающихся в школах России детей мигрантов следует заставлять учить русский язык. К этому призвал заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Он добавил, что в то же время к этому вопросу стоит подходить постепенно и без хамства в адрес учеников и их семей. В 2023 году Медведев отмечал, что в некоторых учебных заведениях страны каждый пятый школьник не говорит по-русски. По его словам, такие дети изолированы от сверстников, вследствие чего они становятся агрессивными.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России предложили запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить с собой семьи

Низкоквалифицированным мигрантам следует запретить привозить с собой на время работы в России свои семьи. С данным предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе выездного совещания в Самаре он заявил, что ответственность за иностранных специалистов должен нести работодатель, который пригласил их в страну. При этом большинство таких мигрантов пользуются пробелом в миграционном законодательстве России, привозя вместе с собой целые семьи.

Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой — чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем Вячеслав Володин председатель Госдумы

Володин добавил, что в данный момент в Госдуме обсуждается усовершенствование некоторых законов по данной теме. Он пообещал принять все необходимые меры, чтобы деятельность трудовых мигрантов была исключительно на пользу стране.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дополнил предложение Володина, призвав запретить привозить свои семьи, в частности, сезонным мигрантам.

Фото: РИА Новости

В Госдуме раскрыли меры по ужесточению правил пребывания мигрантов в стране

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об ужесточении правил пребывания в стране мигрантов.

По ее словам, теперь иностранные специалисты не смогут получить гражданство России без постановки на воинский учет. Также она сообщила об ужесточении контроля и ответственности за проверку знания русского языка. Депутат отметила, что за последние годы на территории РФ осели десятки тысяч иностранцев, которые почти не говорят по-русски, являясь при этом гражданами РФ.

Также Бессараб напомнила, что в стране есть ряд нормативных актов, которые предусматривают выдворение из страны лица без гражданства.

Это касается как визового режима для иностранных граждан, так и безвизового. Ведь у нас большие проблемы именно с теми иностранными гражданами, которые приезжают к нам на территорию Российской Федерации по соглашению о безвизовом въезде. Здесь, конечно, у нас есть определенные проблемы, особенно с нелегальными трудовыми мигрантами Светлана Бессараб член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поднял тему роста миграционной преступности в России. По его словам, причиной этого явления стоит считать частую сдачу квартир иностранцам.