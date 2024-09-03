Бастрыкин: рост миграционной преступности обусловлен сдачей квартир приезжим

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в СКР.

Бастрыкин отметил, что недобропорядочные арендодатели ради материальной выгоды сдают квартиры приезжим. Это является одной из причин, обусловивших противоправную деятельность мигрантов в РФ, считает он. «Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — заявил председатель ведомства.

Ранее стало известно, что 120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе Ozon в подмосковном Пушкино.