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16:10, 3 сентября 2024Силовые структуры

Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

Бастрыкин: рост миграционной преступности обусловлен сдачей квартир приезжим

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в СКР.

Бастрыкин отметил, что недобропорядочные арендодатели ради материальной выгоды сдают квартиры приезжим. Это является одной из причин, обусловивших противоправную деятельность мигрантов в РФ, считает он. «Зарабатывая деньги, они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — заявил председатель ведомства.

Ранее стало известно, что 120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе Ozon в подмосковном Пушкино.

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      Екатерина Кашурникова
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