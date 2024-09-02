120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе маркетплейса

120 нелегалов выдворят из России после рейда на складе Ozon в Подмосковье

120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе Ozon в подмосковном Пушкино. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейские провели 11 июля, сообщает «Царьград».

Правоохранители приехали на склад маркетплейса для проверки документов у сотрудников. В результате выяснилось, что 120 работников находятся в России нелегально. 45 человек оказались уроженцами Узбекистана, 29 мигрантов приехали из Таджикистана, а остальные — из Азербайджана, Алжира, Анголы, Бенина, Гамбии, Гвинеи, Замбии, Индии, Камеруна, Конго, Марокко и Сьерра-Леоне.

Возбуждено уголовное дело по статье 322 УК России («Организация незаконной миграции»). Приезжих разместили в центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее после рейда на рынке в Красноярске в полицию доставили 340 мигрантов. Как отметили в Следственном комитете, поводом для рейда послужила попытка мигрантов с рынка в Ленинском районе дать взятку врио начальника полиции.