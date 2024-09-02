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10:54, 2 сентября 2024Силовые структуры

После рейда на российском рынке в полицию доставили 340 мигрантов

СК: в Красноярске в ходе рейда на рынке в полицию доставили 340 мигрантов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярке правоохранители провели масштабный рейд по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, поводом для рейда послужила попытка мигрантов с рынка в Ленинском районе дать взятку врио начальника полиции, чтобы один из них смог получить российское гражданство.

В ходе рейда в отдел полиции доставили 423 человека, из них 340 иностранцев. Каждого проверили по информационному учету. Силовики вычислили ряд граждан республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан, которые находились в Красноярске с нарушениями миграционного законодательства. Всего зарегистрировано 49 материалов в сфере незаконной миграции.

Кроме того, один из мигрантов пытался сопротивляться и стал фигурантом уголовного дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители провели массовые рейды по автошколам.

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      Екатерина Кашурникова
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