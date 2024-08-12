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12:53, 12 августа 2024Силовые структуры

В российском городе силовики провели массовые рейды по автошколам

В Санкт-Петербурге 50 автошкол уличили во взятках ГАИ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге правоохранители провели массовые рейды по автошколам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, силовики уличили более 50 организаций в даче взяток сотрудникам Госавтоинспекции. Граждане, желающие получить права, передавали деньги представителям одного из подразделений ГАИ.

Собранную информацию сотрудники Управления собственной безопасности передали следователям. Правоохранители продолжают устанавливать участников коррупционной схемы.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ и следователи выявили сеть нелегальных аптек, где продавались фальсифицированные лекарственные средства.

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      Екатерина Кашурникова
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