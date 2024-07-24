ФСБ выявила сеть нелегальных аптек в российском регионе

ФСБ выявила сеть нелегальных аптек в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ и следователи выявили сеть нелегальных аптек, где продавались фальсифицированные лекарственные средства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 238.1 («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств») УК РФ. По версии следствия, два брата не позднее 2023 года создали организованную группу для распространения в регионе фальсифицированных препаратов без рецепта врачей.

Для этого мужчины арендовали нежилые помещения недалеко от образовательных учреждений и оборудовали их под вид аптек. Сеть работала до 4 июня. За это время в преступную группу братья вовлекли не меньше 27 человек. Они без специального образования продавали подросткам лекарства. В результате пострадали четверо несовершеннолетних, спасти их не смогли.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Три человека — братья-организаторы и управляющая сетью — успели скрыться, их объявили в розыск. На имущество и расчетные счета обвиняемых наложены аресты на сумму более ста миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром таможенники накрыли подпольный склад по производству сигарет.