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17:39, 12 июля 2024Силовые структуры

Российские таможенники накрыли подпольный склад по производству сигарет

Под Краснодаром таможенники накрыли подпольный склад по производству сигарет

Фото: ФТС

В Краснодарском крае таможенники накрыли подпольный склад по производству сигарет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, со склада изъяли пять тонн китайского табачного сырья без документов и более 450 коробок типографской продукции с иностранными марками сигарет: Philip Morris, Winston, Camel и другие.

Кроме того, на складе обнаружили бирки с QR-кодами для легализации готовой табачной продукции в России, 56 ящиков с фильтр-палочками, 500 литров шовного клея, 250 бобин сигаретной бумаги, картонную и пленочную продукцию для упаковки сигарет и станок для переработки бракованных табачных изделий. Общая стоимость всей продукции оценивается в 15 миллионов рублей, отметили в ФТС.

Ранее стало известно, что в Калининградской области суд приговорил одного из организаторов контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей к трем годам колонии строгого режима.

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      Екатерина Кашурникова
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