Россиянина осудили за организацию контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей

В Калининградской области суд приговорил контрабандиста сигарет к 3 годам

В Калининградской области суд приговорил одного из организаторов контрабанды сигарет на 411 миллионов рублей к трем годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Местного жителя признали виновным по статьям 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий») и 200.2 («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий») УК РФ. Он свою вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, в июне 2018 – январе 2019 года четверо жителей региона организовали группу, чтобы незаконно производить, хранить и сбывать немаркированную табачную продукцию. Руководил группой и координировал ее действия бывший депутат Законодательного собрания региона Иван Грибов. Кроме него, в группировке участвовали его сын и двое мужчин. Осужденный был «правой рукой» Грибова.

Злоумышленники изготовили фиктивный комплект документов для поставки сигарет в другие страны. С марта по сентябрь 2019 года они незаконно переместили на территорию Европейского союза 3,9 миллиона пачек сигарет стоимостью 237 миллионов рублей. С августа 2018 по сентябрь 2020 года фигуранты переправили паромами в Ленинградскую область более трех миллионов пачек сигарет на общую сумму 183 миллиона рублей.

Ранее Клинцовский городской суд Брянской области вынес приговор в отношении жителя Ярославля, который хотел продать нелегальные табачные изделия на сумму более 13 миллионов рублей.

