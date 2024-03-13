Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:26, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин хотел продать нелегальный табак на 13 миллионов рублей и получил штраф

Суд в Брянске оштрафовал мужчину на 100 тыс. руб. за провоз нелегального табака

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Клинцовский городской суд Брянской области вынес приговор в отношении жителя Ярославля, который хотел продать нелегальные табачные изделия на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным ведомства, в августе 2018 года ярославец перевозил из Белоруссии 180,5 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму не менее 13,6 миллиона рублей. Товар не был сертифицирован и не имел сопроводительную документацию. Преступление вскрыли полицейские во время досмотра автомобиля.

36-летнему мужчине назначено наказание по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») в виде одного года и десяти дней лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Свою вину фигурант признал.

Ранее сообщалось, что на рынке в Уфе сотрудники полиции изъяли у продавщицы овощей и фруктов 25 килограммов жевательного табака.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76, упавшего под Иваново. О чем говорили пилоты?

      Минобороны России сообщило о поражении ЗРК Patriot ВСУ в Харьковской области

      Звезда «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом

      Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-8

      Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В Молдавии допустили лишение гражданства Шора и Плахотнюка

      В России допустили атаку роем из тысячи дронов ВСУ в дни выборов

      Россиянин хотел продать нелегальный табак на 13 миллионов рублей и получил штраф

      Попытку проникновения диверсантов в Россию назвали бессмысленной

      Путин раскрыл главную причину роста экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше