Россиянин хотел продать нелегальный табак на 13 миллионов рублей и получил штраф

Суд в Брянске оштрафовал мужчину на 100 тыс. руб. за провоз нелегального табака

Клинцовский городской суд Брянской области вынес приговор в отношении жителя Ярославля, который хотел продать нелегальные табачные изделия на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным ведомства, в августе 2018 года ярославец перевозил из Белоруссии 180,5 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму не менее 13,6 миллиона рублей. Товар не был сертифицирован и не имел сопроводительную документацию. Преступление вскрыли полицейские во время досмотра автомобиля.

36-летнему мужчине назначено наказание по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») в виде одного года и десяти дней лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафа в размере 100 тысяч рублей. Свою вину фигурант признал.

Ранее сообщалось, что на рынке в Уфе сотрудники полиции изъяли у продавщицы овощей и фруктов 25 килограммов жевательного табака.