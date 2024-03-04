Россиянка продавала на рынке насвай вместе с овощами и фруктами

На рынке Уфы у продавщицы овощей оперативники изъяли 25 кг насвая

На рынке в Уфе сотрудники полиции изъяли у продавщицы овощей и фруктов 25 килограммов насвая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О 48-летней торговке правоохранителям рассказали местные жители, увидевшие, что она в своей лавке продает жевательный табак. Приехавшие силовики нашли там 25 килограммов подгубного стаффа по соседству с картофелем и морковью. На женщину составили административный протокол за нарушение торговли табаком.

Ранее в петербургском поселке Шушары годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу в квартире, которую арендуют родители, насвай и отравилась. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.