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16:19, 4 марта 2024Силовые структуры

Россиянка продавала на рынке насвай вместе с овощами и фруктами

На рынке Уфы у продавщицы овощей оперативники изъяли 25 кг насвая

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На рынке в Уфе сотрудники полиции изъяли у продавщицы овощей и фруктов 25 килограммов насвая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О 48-летней торговке правоохранителям рассказали местные жители, увидевшие, что она в своей лавке продает жевательный табак. Приехавшие силовики нашли там 25 килограммов подгубного стаффа по соседству с картофелем и морковью. На женщину составили административный протокол за нарушение торговли табаком.

Ранее в петербургском поселке Шушары годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу в квартире, которую арендуют родители, насвай и отравилась. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

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      Анна Габай
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