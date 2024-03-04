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09:20, 4 марта 2024Россия

Годовалая девочка нашла на полу насвай в петербургской квартире и отравилась

В Петербурге годовалая девочка нашла на полу в квартире насвай и отравилась

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В петербургском поселке Шушары годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу в квартире, которую арендуют родители, насвай и отравилась. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, ребенок нашел жевательный табак на полу по недосмотру взрослых. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у не отравление неизвестным веществом. Родители девочки получили протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином правил въезда и неисполнении родительских обязанностей. Обоих доставили в отдел и поместили в камеру.

Ранее сообщалось, что в Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

До этого в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола.

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      Анна Щербакова
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