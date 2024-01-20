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16:42, 20 января 2024Россия

В Москве полуторагодовалый мальчик отравился таблетками для сердца

В Москве полуторагодовалый ребенок насмерть отравился таблетками для сердца

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

В Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло накануне днем в столичном районе Теплый Стан. Мальчик, находясь в доме по улице Академика Бакулева с мамой и семилетней сестрой, увидел на кухонном столе упаковку с таблетками, которую женщина забыла убрать, и съел четыре штуки. Спустя несколько минут ему стало плохо, женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие на место врачи не успели помочь ребенку, он не выжил.

По предварительным данным, мальчик насмерть отравился таблетками, которые назначили его матери для решения проблем с сердцем. Проводится проверка.

Ранее двухлетний ребенок из Волгоградской области играл с градусником и отравился ртутью.

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      Олеся Мицкевич
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