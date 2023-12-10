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16:40, 10 декабря 2023Россия

В России двухлетний мальчик отравился ртутью во время игры с градусником

В Волгоградской области двухлетний мальчик разгрыз градусник и отравился ртутью

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгоградской области двухлетний мальчик отравился ртутью во время игры с градусником. Об этом пишет KP.RU.

Как стало известно, ребенок разгрыз медицинское изделие и ртуть попала в его организм. Заметившие это взрослые вызвали скорую помощь и мальчика госпитализировали.

В пресс-службе регионального комитета здравоохранения журналистам издания сообщили, что угрозы для жизни ребенка нет. В ведомстве сообщили, что после консультации со специалистами Центра острых отравлений 25-й больницы родителям была дана рекомендация обратиться к врачу-хирургу по месту жительства.

Ранее в нижегородском селе Тенекаево трехлетняя девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи успели спасти жизнь ребенка.

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      Константин Лысяков
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