В российском регионе девочка накормила младшего брата таблетками от гипертонии

Под Нижним Новгородом девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии

В нижегородском селе Тенекаево трехлетняя девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии. О происшествии в российском регионе сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Женщина с двумя детьми выбралась на выходные за город. Мать ненадолго отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, то заметила, что ее дочь дает младшему брату препарат «Моксонидин». Его в семье принимал дедушка.

Россиянка сразу же вызвала бригаду медиков. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи успели спасти ребенка, сейчас его жизни ничего не угрожает.

20 марта сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края двухлетняя девочка умерла, проглотив сильнодействующие таблетки бабушки. Ребенок нашел и принял препарат, когда пожилая женщина отвлеклась.

До этого в Волгограде два ребенка оказались в больнице после того, как решили поиграть в доктора. Находясь в гостях у бабушки, дети семи и девяти лет нашли сильнодействующее лекарство и приняли по три таблетки препарата. Обоих доставили в больницу без сознания.