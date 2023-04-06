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19:20, 6 апреля 2023Россия

В российском регионе девочка накормила младшего брата таблетками от гипертонии

Под Нижним Новгородом девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

В нижегородском селе Тенекаево трехлетняя девочка накормила полуторагодовалого брата таблетками от гипертонии. О происшествии в российском регионе сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

Женщина с двумя детьми выбралась на выходные за город. Мать ненадолго отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, то заметила, что ее дочь дает младшему брату препарат «Моксонидин». Его в семье принимал дедушка.

Россиянка сразу же вызвала бригаду медиков. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи успели спасти ребенка, сейчас его жизни ничего не угрожает.

20 марта сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края двухлетняя девочка умерла, проглотив сильнодействующие таблетки бабушки. Ребенок нашел и принял препарат, когда пожилая женщина отвлеклась.

До этого в Волгограде два ребенка оказались в больнице после того, как решили поиграть в доктора. Находясь в гостях у бабушки, дети семи и девяти лет нашли сильнодействующее лекарство и приняли по три таблетки препарата. Обоих доставили в больницу без сознания.

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Анна Щербакова
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