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14:36, 20 марта 2023Россия

В России двухлетняя девочка проглотила бабушкины таблетки и умерла

На Алтае двухлетняя девочка проглотила таблетки бабушки и умерла, возбуждено дело

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В городе Бийске Алтайского края двухлетняя девочка умерла, проглотив сильнодействующие таблетки, сообщает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.

Девочка нашла и приняла таблетки, когда пожилая женщина отвлеклась. В связи с отказом от госпитализации ребенка отпустили домой. Вскоре девочка скончалась.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. В ходе проверки, в частности, будет дана правовая оценка действиям персонала медицинского учреждения.

Ранее в Волгограде два ребенка попали в больницу после того, как решили поиграть в доктора. Находясь в гостях у бабушки, дети семи и девяти лет нашли сильнодействующее лекарство и приняли по три таблетки препарата. Обоих доставили в больницу без сознания.

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Алан Босиков
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