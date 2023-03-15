Российские дети отравились таблетками во время игры и попали в больницу

В Волгоградской области дети отравились таблетками во время игры и попали в больницу

В Волгоградской области два ребенка отравились таблетками во время игры в доктора и попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в конце февраля в одном из сел в Светлоярском районе. Многодетная местная жительница распивала спиртное вместе с подругой. В это время трое ее детей гостили у бабушки, а 9-летний сын и 7-летняя дочь остались дома и решили поиграть в доктора.

Дети достали сильнодействующее лекарство и съели по три таблетки. После этого они потеряли сознание и были госпитализированы в больницу.

Полиция установила, что мать детей несколько лет злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей и неоднократно привлекалась к административной ответственности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса России. Ее дети находятся в социально-реабилитационном центре, решается вопрос о лишении россиянки родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Дагестане двухлетняя девочка наелась таблеток своего дедушки от гипертонии и попала в больницу. В отношении ее родителей составили протокол об административном правонарушении.