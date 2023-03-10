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10:33, 10 марта 2023Россия

Двухлетняя россиянка перепутала таблетки дедушки с конфетами и попала в больницу

В Дагестане двухлетняя девочка наелась таблеток от гипертонии и попала в больницу

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Дагестане двухлетняя девочка наелась таблеток своего дедушки от гипертонии и попала в больницу. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Как пишут авторы поста, девочка живет с родителями и дедушкой. В момент происшествия она на несколько минут осталась без присмотра. За это время ребенок забрался на подоконник, где увидел яркий блистер и съел две таблетки, которые перепутал с конфетами.

Когда мать девочки заметила в ее руках лекарство, то сразу повезла дочь в больницу. В пути ребенку стало плохо, однако российские медики промыли пациентке желудок и привели ее в чувство.

В результате на родителей девочки составили протокол об административном правонарушении, пишет канал.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка случайно съела около 40 таблеток различных лекарств. Ребенка доставили в больницу с острым пероральным отравлением пиридоксином и магнием B6. На момент публикации ее состояние оценивалось как средней тяжести.

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Константин Лысяков
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