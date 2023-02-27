В Петербурге двухлетняя девочка съела 40 таблеток и попала в больницу с отравлением

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка случайно съела около 40 таблеток различных лекарств и попала в больницу. Об этом сообщает Piter.TV.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на улице Дыбенко в Невском районе. Из квартиры одного из домов была госпитализирована двухлетняя гражданка Таджикистана с острым пероральным отравлением пиридоксином и магнием B6. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Девочка проживает с 33-летней матерью и 37-летним отцом. Семья считается благополучной и на учете не состоит.

В декабре на юге Санкт-Петербурга годовалая девочка проглотила круглую батарейку от игрушки и умерла. Девочка проживала с родителями — гражданами Узбекистана, 23-летней матерью, не состоящей на миграционном учете, и 26-летним отцом, который находится в России легально.