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17:40, 4 февраля 2024Россия

Шестилетний петербуржец съел комнатное растение и попал в больницу

В Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, ребенок отравился стеблями ядовитой диффенбахии, после чего его доставили в одну из детских больниц Петербурга, на данный момент он проходит лечение в хирургическом отделении. Инцидент произошел 4 февраля в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола. Мальчик, находясь в доме по улице Академика Бакулева с мамой и семилетней сестрой, увидел на кухонном столе упаковку с таблетками, которую женщина забыла убрать, и съел четыре штуки. Спустя несколько минут ему стало плохо.

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      Виктория Кондратьева
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