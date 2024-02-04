Шестилетний петербуржец съел комнатное растение и попал в больницу

В Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, ребенок отравился стеблями ядовитой диффенбахии, после чего его доставили в одну из детских больниц Петербурга, на данный момент он проходит лечение в хирургическом отделении. Инцидент произошел 4 февраля в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками для сердца, которые родители забыли убрать со стола. Мальчик, находясь в доме по улице Академика Бакулева с мамой и семилетней сестрой, увидел на кухонном столе упаковку с таблетками, которую женщина забыла убрать, и съел четыре штуки. Спустя несколько минут ему стало плохо.