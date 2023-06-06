Медведев рассказал о школьных классах с каждым пятым не говорящим по-русски

Медведев заявил, что в некоторых школьных классах каждый пятый не говорит на русском

В некоторых школьных классах каждый пятый ребенок не говорит на русском языке. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по совершенствованию миграционной политики, пишет ТАСС.

По его словам, в классы попадают дети мигрантов, которые не в состоянии обучаться на русском языке. Политик подчеркнул, что такие школьники обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными. «Если таких ребят достаточно много, то они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны, получают негативный резонанс», — заявил Медведев.

Он добавил, что в регионах с большим количеством трудовых мигрантов в некоторых классах доля не говорящих на русском детей может превышать 20 процентов.

Ранее в МВД России предложили давать мигрантам скидку на налог НДФЛ за хорошее знание русского языка. Как рассказала начальник главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова, за владение на русским базовом уровне предлагается снижать налог на 10 процентов, на среднем — на 15 процентов, а на высшем — на 20 процентов. При этом носителям языка предлагается давать скидку в 50 процентов. Казакова добавила, что действие дисконта может быть приостановлено за хулиганство, экстремизм и нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, 29 августа 2022 года президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. По словам главы государства, приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине, считает Путин.