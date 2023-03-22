Мигрантам предложили давать скидки на налог за хорошее знание русского языка

МВД РФ предложило давать мигрантам скидку на налог НДФЛ за хорошее знание русского языка

МВД России предложило давать мигрантам скидку на налог НДФЛ за хорошее знание русского языка, об этом рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова, передает РИА Новости.

Представитель министерства указала, что рассматривается возможность введения понижающего коэффициента ежемесячного авансового платежа, чтобы простимулировать изучение русского языка.

«Предлагается ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства», — пояснила Казакова.

Предлагается ввести коэффициент в 10 процентов за владение на базовом уровне, 15 — на среднем, 20 — на высшем уровне, носителям русского языка — дисконт в 50 процентов.

Начальник управления добавила, что действие скидки может быть приостановлено за совершение правонарушений, например, хулиганство, экстремизм или нарушение правил дорожного движения. Для получения льготных условий обратно необходимо будет реабилитироваться, например, приняв участие в общественных работах.

Ранее стало известно, что МВД поддержало некоторые послабления миграционного законодательства, которые предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

