В России нашли способ привлечь больше трудовых мигрантов

«Коммерсантъ»: МВД, ФСБ и Минфин поддержали послабления ряда норм для трудовых мигрантов

МВД поддержало некоторые послабления миграционного законодательства, которые предложил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Андрея Храпова.

В январе Титов нашел способ привлечь больше трудовых мигрантов — он направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором выступил за увеличение срока действия трудовых патентов с года до трех лет. Кроме того, омбудсмен предложил разрешить «добросовестным работодателям» просить об открытии взъезда в Россию сотрудникам, которых выслали из страны за мелкие нарушения. Например, по его мнению, можно было бы снять запрет на въезд курьерам, высланным за неоднократное нарушение ПДД. Такие меры позволили бы российским властям привлечь в страну больше трудовых мигрантов.

Замминистра МВД Храпов заявил, что ведомство готово сократить срок выдачи патента с десяти до пяти дней, а также увеличить период его действия, однако не уточнил насколько. Идею реабилитации высланных сотрудников министерство не одобрило. В МВД считают, что отнесение правонарушения к «мелким», а работодателей — к «добросовестным» носит оценочный характер. Кроме того, существует риск, что российский бизнес начнет создавать компании-однодневки ради открытия въезда нарушителям.

В Минтруде подчеркнули, что предоставление такого права компаниям приведет к росту количества правонарушений. В ФСБ и Минфине, напротив, позитивно оценили оба предложения Титова, рассказал Храпов.

На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей, начавшейся на фоне частичной мобилизации, в 2022 году приток трудовых мигрантов в Россию вырос на треть, подсчитали эксперты FinExpertiza. В прошлом году количество иностранных граждан, приехавших с целью работы, составило 3,47 миллиона, это на 871 тысячу больше, чем в 2021-м.

В марте транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» попросил правительство отменить региональный патент для иностранных водителей большегрузов, чтобы те могли перевозить грузы между регионами. Поводом для такого обращения стал резкий дефицит дальнобойщиков, из-за которого грузовики вынуждены простаивать, а перевозчики терять деньги. Согласно текущим правилам, трудовой мигрант для работы водителем может получить патент только в одном российском регионе, а значит, везти груз в другой субъект федерации он не имеет права.

