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12:15, 2 февраля 2023Экономика

В России предложили упростить трудоустройство мигрантов

«Ъ»: Борис Титов предложил упростить трудоустройство мигрантов

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложениями смягчить миграционное законодательство, пишет «Коммерсантъ».

Он считает нужным продлить сроки действия трудового патента с года до трех лет и ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну. «Иностранные работники ежегодно вынуждены тратить до 30 дней на оформление нового патента, выпадая на это время из экономического оборота. Предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, поскольку в период оформления нового патента работодатель налоги за иностранных работников не платит», — пояснил Титов.

Также он предложил разрешить работодателям подавать в органы внутренних дел ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам, которым запретили въезд из-за малозначительных нарушений.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД писал, что число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала 2022 года встали на учет в миграционной службе, составило 6,6 миллиона человек за январь-май.

Платон Щукин
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